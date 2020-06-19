7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 18/6/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها ، حصل الخليج 365 على الأكواد الخاصة بعودة النشاط الرياضى بكافة الهيئات الرياضية، من أندية ومراكز شباب واتحادات، وصالات الجيم، والتى يصل عددها إلى 5 أكواد وفقا لما حددته وزارة الشباب و الرياضة ويحتوى الكود الأول على تعليمات عودة النشاط بالأندية ومراكز الشباب، والكود الثانى للاتحادات الرياضية، وفيما يخص الكود الثالث فخاص بالمعسكرات المغلقة، والرابع لصالات الجيم والأندية الصحية، أما كرة القدم فتأتى تعليماتها فى الكود الخامس.

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