شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف الخليج 365 : إلغاء الدوري = رحيل فايلر ورمضان صبحي عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف الخليج 365 أن الأهلي لن يخسر فقط الفوز بالبطولة حال الغاء الدوري، ولكن سيخسر ايضا خدمات السويسري رينيه فايلر وجهود رمضان صبحي في بطولتي دوري ابطال افريقيا وكأس مصر لانتهاء الموسم بالنسبة لهم مع الفريق الأحمر.

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واكد محمد شبانة في لايف الخليج 365 أن فايلر أبلغ الأهلي ان اجازته ممتدة لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن عودة الدوري، ففي حالة عودة الدوري سيعود اما في حالة الغاؤه فلن يعود الا في حالة الاتفاق واستقراره على تجديد عقده مع الأهلي.

وأضاف شبانة في لايف الخليج 365 أن نفس الوضع ينطبق على رمضان صبحي صانع العاب الأهلي المعار من هيدرسيفيلد فسوف يعود لناديه من جديد حال الغاء الدوري دون المشاركة مع الفريق الاحمر في بطولتي دوري ابطال افريقيا والكاس اما في حالة استمرار المسابقة فسوف يستكمل اللاعب الموسم مع الأهلي.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.