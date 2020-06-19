شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يتصدر قائمة المرشحين لخلافة عبد العاطى فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصدر محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي ونجم الكرة المصرية السابق قائمة المرشحين لتدريب نادي أسوان، خلفاً لمجدي عبد العاطي الذي تقدم باستقالته مؤخراً على خلفية خلاف مع إدارة ممثل الصعيد، ويملك محمد يوسف سيرة ذاتيه ممتازة حيث نجح في قيادة الأهلي في التتويج بأخر بطولة دوري أبطال افريقيا موسم 2013 بخلاف تدريبه للعديد من الأندية أبرزها الشرطة العراقي وسموحة وبتروجت.

وكان مجدي عبد العاطى قد وجه خطاباً إلى الإدارة بنادى أسوان قائلاً: "أرجوا من سيادتكم قبول استقالتى من منصبى كمدير فنى للفريق لعدم قدرتى على الإستمرار فى ظل هذه الظروف وهذا التجاهل والصمت التام من جانبكم وإدارتك غير المتوقع لهذه الأزمة وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفنى المادية والمعنوية هو ما دفعنى دفعاً لهذا القرار"، ووافقت إدارة أسوان على قبول استقالة عبد العاطي دون تعيين مدرب جديد حتى الآن.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".