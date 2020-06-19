شكرا لقرائتكم خبر عن بالصوت.. زكي عبد الفتاح يؤكد تفاوض الأهلى مع برادلي وينفى بالفضائيات.. انت مين فيهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس الأمريكي التي أكد فيها دخول القلعة الحمراء في مفاوضات مع المدرب الأمريكي السابق للفراعنة بوب برادلي لخلافة رينيه فايلر تحسباً لرحيله خلال الفترة المقبلة.

وواصل زكي عبد الفتاح تراجعه عن تصريحاته بشكل مثير وغريب ونفي كل ما جاء على لسانه بشكل صادم، خاصة أن "سوبر كورة" تواصل معه بصفته المقرب من المدرب الأمريكي برادلي لمعرفة رأيه في العرض بعد نشر خبر دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع عدد من المدربين الأجانب تحسباً لرحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي والذي تحوم حوله الشكوك بشأن تجديد تعاقده إذ أكد في الاتصال التليفوني الذي حرصنا على تسجيله نظراً لحساسية الأمر خاصة وأنه يتعلق بجماهير عريضة للنادي الأهلي نسعى في تناولنا مع أخبار ناديها وكافة الأندية الأخرى بمصداقية وحيادية تامة دون أن يكون هناك غرض مما يقال.

وينشر "سوبر كورة" تفاصيل المكالمة الصوتية التي أجريناها مع المدرب المصري زكي عبد الفتاح والتي ذكر فيها على لسانه وجود مفاوضات لتولي المهمة رسمياً.

أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى فريق للوس أنجلوس الأمريكي صحة المفاوضات التي دخل فيها مسئولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع المدرب الأسبق للفراعنة بوب برادلي لتولي المسئولية الفنية للمارد الأحمر تحسباً لرحيل السويسري رينيه فايلر.

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وبدأ النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب البحث عن مدير فني جديد للفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة تحسبا لرحيل السويسري رينيه فايلر خلال الفترة المقبلة.

وانهالت العروض خلال الفترة الماضية على المدرب السويسري رينيه فايلر بعد العروض القوية التي قدمها مع النادي الأهلي ما ساهم في حالة التوتر التي تعيشها إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الحالية بسبب عدم تيقنها من بقاءه أو رحيله.

وانفرد "سوبر كورة" بدخول النادي الأهلي مع عدد من المدربين على رأسهم لتولي المهمة الرسمية للجهاز الفني بالنادي الأهلي الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الاسبق لمنتخب مصر والذي تولي المهمة في 2012-2013 في تقرير تحت عنوان " الأهلي يبدأ البحث عن بديل فايلر تحسبا للرحيل.. وبوب برادلي مرشح بقوة".

ويقود الأمريكي بوب برادلي حاليا فريق لوس أنجلوس برفقة مدرب الحراس ذكي عبد الفتاح الذي سبق وأن قاد الثنائي الفراعنة في فضيحة كوماسي بتصفيات كأس العالم.