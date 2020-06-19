شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 18 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس 18 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأحمر تفاصيل عودة لاعبي الأهلي للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة. سيد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل عودة لاعبي الأهلي للتدريبات الجماعية قرر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب انطلاق تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بدءاً من الأثنين المقبل 22 يونيو الجاري، كما تقرر أن يخضع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والعمال والمخالطين من كافة أطراف الفريق للتحاليل الطبية اللازمة لفيروس كورونا المستجد للاطمئنان على اللاعبين بالكامل للاطمئنان على صحتهم بالكامل قبل انطلاق التدريبات رسمياً. فايلر يرفض العروض المحلية لضم أحمد الشيخ فى الصيف رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى، فكرة رحيل أحمد الشيخ جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ودخل أحمد الشيخ حسابات نادى بيراميدز للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، فى ظل حاجة بيراميدز للتعاقد مع جناح مهاجم، ليدخل قائمة اللاعبين المرغوبين من بيراميدز فى صفوف الأهلى بعد نجاح بيراميدز فى التعاقد مع أحمد فتحى كما أصبح شريف إكرامى قريباً هو الآخر من الانتقال له عقب الاتفاق على رحيله من الأهلى نهاية الموسم بعد انتهاء عقده كما دخل الشيخ حسابات فريق أنبى لكن فايلر يرفض التفريط فى اللاعب حالياً. جيرالدو يرفض "تسعيرة" المليون دولار للرحيل عن الأهلى Advertisements رفض الأنجولى جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلى، التسعيرة التى فرضها مسئولو الأحمر للسماح برحيله نهاية الموسم عن القلعة الحمراء، وتلقى جيرالدو عرضاً مُغرياً من نادى مولودية الجزائر للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات بين اللاعب الأنجولى والنادى الجزائرى، لكن جيرالدو لم يُبد حماساً للعب فى الدورى الجزائرى وأكد لمسئولى المولودية الذين تفاوضوا معه عبر أحد وكلاء اللاعبين أنه لا يفكر فى اللعب لأى دورى عربى خلال الفترة المقبلة. سيد عبد الحفيظ: فايلر يشرف على ترتيبات عودة الأهلي للتدريبات الجماعية يوميا كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن دور رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء في إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستئناف التدريبات الجماعية عقب قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي والكروي الشهر المقبل وبدء التدريبات والتجهيزات من السبت القادم. أكد السيد حمدي لاعب الأهلي السابق أنه تلقى العديد من العروض خلال تواجده في بتروجت وعلى رأسهم من أندية الأهلي والزمالك ، إلا أنه فضل الانتقال للفريق الأحمر لكونه أهلاوي منذ الصغر، وقال السيد حمدي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"جوزيه وهو من طلب ضمي وكنت في وقتها العب في صفوف المنتخب الوطني وبتروجت حصل على 5 مليون جنيه نظير بيعي للأهلي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 18 / 6 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.