الامارات | «هاتريك» لخيول الإمارات في ثالث أيام مهرجان «رويال أسكوت» البريطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن «هاتريك» لخيول الإمارات في ثالث أيام مهرجان «رويال أسكوت» البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت خيول الإمارات أمس ثلاثة انتصارات مهمة في ثالث أيام مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق للخيول في نسخته الـ309، والمستمر حتى غد.

وجاء «الهاتريك» من خلال فوز الجواد «ملثم»، بقيادة الفارس جيم كروالي بلقب الشوط الثالث «جيرزي ستيكس»، ثم فوز «خلوصي» بقيادة الفارس نفسه بلقب الشوط السادس «بريتانيا هانديكاب»، وكلا الجوادين مملوكين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

أما الانتصار الثالث فقد جاء من خلال «ماونتن أنجيل» المملوك لزياد كلداري، بإشراف المدرب روجر فاريان، وقيادة الفارس جيمس دويل، في الشوط الثاني «وولفرتون ستيكس». وبهذا ارتفعت انتصارات خيول الإمارات في المهرجان حتى الآن إلى 10.

في جانب آخر، وفي رابع أيام المهرجان اليوم، يحمل المهر «رويال كروسيد» آمال «غودولفين» في حصد لقبها الأول في سباق «كومونويلث كب».

ويخصص هذا السباق للخيول الأعلى تصنيفاً عالمياً «غروب 1» لمسافة 1200 متر، والذي يجري اليوم، ضمن الشوط الخامس والرئيس.

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وتبدو حظوظ «رويال كروسيد» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، قوية، إذ لم يخرج المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات عن المركزين الأول والثاني في السباقات الثلاثة التي خاضها على الساحة الدولية، من ضمنها فوزه في أغسطس الماضي في سباق أقيم على مضمار «نيوماركت» البريطاني ولمسافة أطول بلغت 1400 متر.

وتعوّل الآمال الإماراتية، على انتزاع اللقب الثالث في شوط «كومونويلث كب» أيضاً على المهر «بيير لابين» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب ورجير فاريان، وقيادة الفارس أندريه أتزيني.

في جانب آخر، يدخل المهر «الدبران» المملوك لغودولفين، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، اختباره الأول في سباقات الخيول من عمر ثلاث سنوات، حين يواجه تحدي سباق «كوينز فاز» ضمن الشوط السادس.

ويعود جواد غودولفين «دبي فيوتشر»، بإشراف المدرب سعيد بن سرور، إلى مسافة الميل ونصف الميل (2400 متر)، حين يدخل تحدي الشوط السابع «دوك أوف إدنبرة» المخصص لخيول «التكافؤ».

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