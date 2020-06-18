الامارات | قرارات اتحاد كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات اتحاد كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - -عدم استكمال مسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2019-2020.

-إلغاء العقوبات الإدارية الخاصة باللاعبين والمدربين الذين حصلوا على البطاقات الصفراء في حال عدم تنفيذها حتى تاريخ وقف النشاط، ولا تنتقل إلى الموسم الرياضي 2020-2021، وتطبيق القواعد المنصوص عليها في لائحة الانضباط والمتعلقة بالعقوبات الانضباطية.

-عدم استكمال مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2019-2020.

- إلغاء جميع نتائج المسابقة للموسم 2019-2020.

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-عدم تتويج بطل للمسابقة للموسم 2019-2020.

-كما تقرر إلغاء صعود الأندية لدوري الخليج العربي، وإقامة مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020-2021 بالأندية نفسها المشاركة في الموسم الرياضي 2019-2020.

-إلغاء أي عقوبات إدارية تقضي بوقف لاعب أو مدرب نتيجة حصوله على بطاقة صفراء في حال لم يتم تنفيذها حتى تاريخ وقف النشاط ولا تنتقل إلى الموسم الرياضي 2020-2021، وتطبيق القواعد المنصوص عليها في لائحة الانضباط والمتعلقة بالعقوبات الانضباطية.

-وعلى صعيد المشاركات الخارجية الاعتماد على نتائج مسابقات الموسم الرياضي 2018-2019 لتحديد الأندية التي ستشارك في البطولات الخارجية.

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