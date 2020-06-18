الامارات | رسمياً.. اتحاد الكرة يقرر عدم استكمال مسابقة الكأس ودوري الهواة

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. اتحاد الكرة يقرر عدم استكمال مسابقة الكأس ودوري الهواة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، خلال اجتماعه اليوم بنظام الاتصال المرئي عن بعد، وبرئاسة، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة، عدم استكمال مسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الجاري، وكذلك مسابقة دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة.

وناقش الاجتماع المستجدات المتعلقة بالمسابقات الكروية المحلية التي يُنظمها الاتحاد والتي تم تعليقها منذ الخامس عشر من شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا. وقال الاتحاد في بيان صحافي إن قراراته جاءت بعد التنسيق والتواصل مع الجهات المختصة بالدولة وتقييم الأوضاع الصحية بالإضافة إلى المستجدات التي طرأت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم, وبناء على كل المعطيات واستناداً للصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة اتحاد الكرة حسب النظام الأساسي.

وبناء على عدم استكمال كأس رئيس الدولة، فقد تقرر إلغاء العقوبات الإدارية الخاصة باللاعبين والمدربين الذين حصلوا على البطاقات الصفراء في حال عدم تنفيذها حتى تاريخ وقف النشاط ولا تنتقل إلى الموسم الرياضي 2021-2020 وتطبيق القواعد المنصوص عليها في لائحة الانضباط والمتعلقة بالعقوبات الانضباطية. وهو القرار نفسه المترتب على عدم استكمال مسابقة دوري الدرجة الأولى، وبناء على ذلك تقرر عدم تتويج بطل للمسابقة، وإلغاء صعود الأندية لدوري الخليج العربي، وإقامة مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2021-2020 بنفس الأندية المشاركة في الموسم الرياضي 2020-2019 .

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ومن القرارات الأخرى، إلغاء أي عقوبات إدارية تقضي بوقف لاعب أو مدرب نتيجة حصوله على بطاقة صفراء في حال لم يتم تنفيذها حتى تاريخ وقف النشاط، على أن لا تنتقل إلى الموسم الرياضي 2021-2020، وتطبيق القواعد المنصوص عليها في لائحة الانضباط والمتعلقة بالعقوبات الانضباطية.

وبالنسبة للمشاركات الخارجية، فقد تقرر الاعتماد على نتائج مسابقات الموسم الرياضي 2019-2018 لتحديد الأندية التي ستشارك في البطولات الخارجية. ويؤكد اتحاد كرة القدم حرصه على سلامة أفراد المجتمع وأسرة كرة القدم من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين وحكام وجماهير وغيرهم من المنتسبين، مشيداً بجهود الأندية وتعاونها لتطبيق كافة القرارات التي صُدرت خلال الفترة الماضية.

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