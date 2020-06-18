الامارات | 9 أسباب تكشف عنها رابطة المحترفين تسببت في إلغاء دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أسباب تكشف عنها رابطة المحترفين تسببت في إلغاء دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت رابطة المحترفين من خلال بيان صحافي اليوم، عن تسعة أسباب دفعتها لإلغاء النسخة الحالية من دوري الخليج العربي لكرة القدم، قبل الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية، عقدت عصر اليوم بنظام الاتصال المرئي عن بعد، وأسفرت عن عدم زيادة مقاعد أندية دوري الخليج العربي في الموسم المقبل إلى 16 ناد وعدم تتويج شباب الأهلي المتصدر باللقب. وحددت الرابطة الأسباب على النحو التالي.



1-ظروف القوة القاهرة الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد-19) والمعايير والإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء بما فيها إيقاف نشاط كرة القدم في دولة الامارات اعتبارا من تاريخ 15 مارس 2020.



2-القرار الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم جواز استبدال اللاعب الذي رفض تمديد عقده لاستكمال الموسم الرياضي 2019/2020، وما ترتب عليه من نقص في اللاعبين لأغلب الأندية وبالتالي عدم تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.



3-تأخر فتح باب الانتقالات الصيفية إلى شهر سبتمبر، وفقا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم لحين الانتهاء من موسم 2019/2020 أو قبل نهايته بأربع جولات على الأكثر، الأمر الذي يؤدي إلى عدم السماح للاعبين المسجلين الجدد بالمشاركة في استكمال موسم 2019/2020.



4-ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في يوليو واغسطس، والذي يؤثر على صحة وسلامة اللاعبين.



5-إغلاق حركة الطيران ووجود لاعبين ومدربين خارج الدولة دون وضوح لتاريخ عودتهم للانضمام لأنديتهم، مع ضرورة التزام العائدين منهم بالحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوما من تاريخ العودة.

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6-حاجة اللاعبين لفترة إعداد لا تقل عن ستة أسابيع قبل بدء الموسم وبعد امتداد فترة التوقف لثلاثة أشهر.



7-استكمال بطولة دوري أبطال آسيا، والتي من المتوقع أن تقام في سبتمبر 2020، والتي ستؤثر على جدولة استكمال الموسم 2019/2020.



8-في حالة استكمال الموسم فإن أغلب لاعبي المنتخب والمشاركين مع أنديتهم في بطولة دوري أبطال آسيا سيشاركون في 11 مباراة على الأقل محليا وخارجيا خلال فترة قصيرة، قبل المشاركة الرسمية للمنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم خلال أكتوبر، مما يسبب الاجهاد واحتمالية تعرضهم للإصابات والتأثير سلبا على أنديتهم والمنتخب الوطني.



9-رغبة 12 ناديا في عدم استكمال الموسم على ضوء نتائج استبيان تم اجراؤه لمعرفة موقف الأندية من استكمال المسابقة من عدمه.

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