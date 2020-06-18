شكرا لقرائتكم خبر عن السيد حمدي يعلن اعتزاله كرة القدم رسميًا.. تعرف على آخر نادي لعب له (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن السيد حمدي، لاعب الترسانة والأهلي السابق اعتزاله كرة القدم اليوم الخميس بعد مشوار استمر 17 عامًا داخل الملاعب مثل خلالها المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة.

وصرح السيد حمدي من خلال قناة «أون تايم سبورت»:«تحدثت من قبل في الفضائيات عن اعتزال كرة القدم، لكن لم تكن الصورة واضحة، ولكن اليوم بعد 17 عام في الملاعب، احمد الله على هذه الفترة والخطوة القادمة ليست بعيدة عن المجال.

وأضاف:«قرار الاعتزال صعب لكن في وقت من الأوقات ستأخذ هذا القرار، لأن الله يريد أن تلعب لفترة معينة، وتعرضت لإصابة الرباط الصليبي اثناء تواجد مع الترسانة أخر الاندية التي مثلتها، وهذا ايضا ما أجبرني على الاعتزال.

وأختتم:«لكن استمراري لن يضيف شيء خلال مسيرتي لذلك قررت أن أحمد لله على هذه الفترة التي قضيتها».

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