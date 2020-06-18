شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مينيرو يتعاقد مع البرازيلي كينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، التعاقد مع اللاعب البرازيلي كينو، لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، وبيراميدز سابقًا.

وكشف النادي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات «تويتر» عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي قادمًا من الجزيرة الإماراتي في صفقة كشفت عنها كشفت صحيفة globoesporte البرازيلية عن توقيع كينو لعقده مع أتلتيكو مينيرو حتى ديسمبر 2023، مع خيار التمديد لموسم آخر.

ولعب كينو صاحب الـ30 عام 12 مباراة مع الجزيرة الإماراتي هذا الموسم هدفين وصناعة 5، وفي الموسم الماضي لعب مع بيراميدز المصري 33 مباراة نجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 11. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 50,437

تعافي 13,528

وفيات 1,938

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