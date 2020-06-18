شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفية اليونانية تبرئ عمرو وردة ..واللاعب يعلق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علقت الصحفية اليونانية، على واقعة ملاحقة اللاعب عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني، لها، من خلال ارسال رسائل الكترونية.

وبحسب برنامج «بي بي سي تريندج» اليوم الخميس، تم التواصل مع «وردة» وأن اللاعب علق على هذه الادعاءات بانها كذب ولم أرسل هذه الرسائل.

كما صرحت الصحفية للبرنامج، قائلة: «لا تعجبني القصة التي تكونت حول هذا الموضوع غير المهم، وأن عمرو وردة لاعب جيد وشخص جيد وأنا متعاطفة معه».

وكان موقع «أون سبورتس» اليوناني ذكر أن اللاعب تواصل مع المراسلة عبر حسابها على «إنستجرام»، وطلب منها إرسال بياناتها الشخصية حتى يقوم بحجز غرفة لها من أجل قضاء ليلة معها.

ووصف تقرير الموقع اللاعب بأنه «يعاني من الضعف الكبير أمام النساء ولا يتردد في مغازلتهن سواء عن قرب أو عبر الإنترنت».

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كر أن عمرو وردة كان بطلا لفضيحة أخلاقية خلال تواجده مع منتخب مصر لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.