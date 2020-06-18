«هازارد» و«بنزيمه» يقودان هجوم ريـال مدريد في مواجهة فالنسيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره فالنسيا، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا». وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي: حراسة المرمى: كورتوا. الدفاع: كرفخال- سيرجيو راموس فاران- ميندي. الوسط: توني كروس- كاسيميرو- مودريتش- فالفيردي. الهجوم: هازارد- بنزيمه. ويجلس على مقاعد البدلاء: Advertisements أريولا- ميليتاو- جاريث بيل- مارسيلو- خاميس رودريجيز- أسينسيو- براهيم دياز- فينيسيوس- رودريجو- هيرناديز. الوضع في مصر

اصابات 50,437

تعافي 13,528

وفيات 1,938

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