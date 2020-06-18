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«هازارد» و«بنزيمه» يقودان هجوم ريـال مدريد في مواجهة فالنسيا

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره فالنسيا، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة لكرة القدم «لاليجا».

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: كرفخال- سيرجيو راموس فاران- ميندي.

الوسط: توني كروس- كاسيميرو- مودريتش- فالفيردي.

الهجوم: هازارد- بنزيمه.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

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أريولا- ميليتاو- جاريث بيل- مارسيلو- خاميس رودريجيز- أسينسيو- براهيم دياز- فينيسيوس- رودريجو- هيرناديز.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    50,437

  • تعافي

    13,528

  • وفيات

    1,938

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