شكرا لقرائتكم مصر للمقاصة تدرس تصعيد عدد من الناشئين وتسويق بعض لاعبي الفريق الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس إدارة نادي مصر للمقاصة تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين للفريق الأول ، وتسويق بعض لاعبي الفريق الأول للعبور من الازمة المالية الطاحنة التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي والتي تسببت في تأخر صرف رواتب الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال واللاعبين لفترة تصل الي 6 أشهر، وكشف مصدر داخل الفريق ان إدارة النادي قد تلجأ لقطاع الناشئين وتسويق معظم نجوم الفريق الأول في حالة عدم الوصول لاتفاق مع احد المستثمرين لشراء نسبة شركة المقاصة سبورت في نادي مصر للمقاصة وهي المشكلة التي تسببت في الازمة المالية التي يمر بها الفريق الان.

Advertisements

كما بدأت إدارة نادي مصر للمقاصة في البحث عن عروض للثنائي خالد اوتشو وادو موسيس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل توفير سيولة مالية للصرف علي الفريق بصفة مؤقتة لحين حسم ملف بيع النادي المطروح منذ فترة، حيث ترغب إدارة نادي مصر للمقاصة في تسويق الثنائي للالتزام بسداد متأخرات اللاعبين، مع إمكانية السماح للاعبين بالرحيل في منتصف الموسم في حالة عودته رسميا 25 يوليو وفقا لما هو مقرر في حالة وصول عروض قوية وسريعة تنهي الازمة المالية.

فيما كشف لاعبو فريق مصر للمقاصة عن مفاجأة بعدم معرفتهم بموعد عودتهم للتدريبات مرة أخرى رغم اعلان وزارة الشباب والرياضة بموعد عودة لتدريبات الجماعية لكل الفرق بدءا من بعد غد 20 يونيو الجاري، حيث أكد لاعبو فريق مصر للمقاصة عدم تواصل احد من الجهاز الفني او الإداري أو إدارة النادي معهم بشان مواعيد التدريبات او البرنامج الزمني للفريق، وفسر بعض لاعبي المقاصة الموقف بأن الازمة المالية التي يمر بها النادي تأتي في مقدمة اهميات الإدارة والجهاز الفني لتوفير مستحقات اللاعبين.