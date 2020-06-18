شكرا لقرائتكم شبانه: أزمة فايلر مع الاهلي مازالت قائمة ويمتلك عرض سويسري واخر اماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع " أن أزمة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ما زالت قائمة حتى الآن ولم يجدد مع الأهلي كما يتردد ولم يرد على عرض الأهلي مؤكداً فى مفاجأة من العيار الثقيل أن المدرب يمتلك عرض سويسري بجانب عرض اخر من الوحدة الاماراتي .

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تابع الإعلامي محمد شبانه عبر برنامح مع شبانه على صفحات اليوم السابع أن فايلر يحصل في عقده الحالي مع جهازه المعاون على 180 الف دولار شهريا من الأهلي، ويشترط رفع الراتب ل250 الف دولار شهريا أى ما يعادل 4 مليون جنيه للموافقة على التجديد وهو الرقم الذي تراه ادارة الأهلي مرتفعا للغاية .

أضاف شبانه فى لايف " اليوم السابع أن فايلر يفضل العودة لاوروبا لرغبته في البقاء بجانب أسرته لوجود اسباب تدفعه للبقاء هناك وهو ما يعني ان تجديد فايلر لعقده مع الأهلي لن يكون امرا سهلا على الإطلاق.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.