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محمد شبانة يكشف خسائر الأهلي حال الغاء الدوري

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جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف اليوم السابع أن الأهلي لن يخسر فقط الفوز بالبطولة حال الغاء الدوري، ولكن سيخسر ايضا خدمات السويسري رينيه فايلر وجهود رمضان صبحي في بطولتي دوري ابطال افريقيا وكأس مصر لانتهاء الموسم بالنسبة لهم مع الفريق الأحمر.

 

لمتابعة لايف محمد شبانه بالكامل

 

 

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واكد محمد شبانة في لايف اليوم السابع أن فايلر أبلغ الأهلي  ان اجازته ممتدة لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن عودة الدوري، ففي حالة عودة الدوري سيعود اما في حالة الغاؤه فلن يعود الا في حالة الاتفاق واستقراره على تجديد عقده مع الأهلي.

 

وأضاف شبانة في لايف اليوم السابع أن نفس الوضع ينطبق على رمضان صبحي صانع العاب الأهلي المعار من هيدرسيفيلد فسوف يعود لناديه من جديد حال الغاء الدوري دون المشاركة مع الفريق الاحمر في بطولتي دوري ابطال افريقيا والكاس اما في حالة استمرار المسابقة فسوف يستكمل اللاعب الموسم مع الأهلي.

 

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

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