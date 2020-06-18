شكرا لقرائتكم كيف علق عمرو وردة على اتهامات صحيفة يونانية بتورطه في واقعة تحرش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عمرو وردة مهاجم فريق باوك اليوناني المنتخب الوطني، على اتهامات صحيفة يونانية بتورطه في واقعة تحرش بإحدى الصحفيات، حيث قال لقناة "بي بي سي العربية": "هذا الكلام كاذب تماما وليس صحيحا بالمرة".

وكانت الصحفية اليونانية، ديمي ستاماتيليا، قد برأت عمرو وردة من تهمة التحرش في الواقعة التي انتشرت في الساعات الأخيرة، نافية هذا الأمر جملة وتفصيلا لتكذب بذلك التقارير اليونانية التي نشرت الواقعة.

وادعت تقارير صحفية يونانية، أن عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني وفريق باوك، تحرش بصحفية تدعى ديمي ستاماتيليا وتعمل كمراسلة لتغطية أخبار نادي أولمبياكوس.

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حيث قال موقع " onsports.gr" أن وردة التقى الصحفية المثيرة صدفة في أحد المحال التجارية في اليونان، ومنحها حسابه على إنستجرام أمام عمال المتجر للتواصل.

لكن الصحفية الإيطالية قالت اليوم في تصريحات لصحيفة "مترو سبورت" اليونانية: "تربطني علاقة صداقة جيدة جدا مع وردة، الرسائل التي انتشرت كانت موجودة بالفعل، لكن المحادثة نفسها زُورت من قبل شخص ما".

أضافت: "ما نُشر لا يعكس الواقع على الإطلاق، أعرف وردة منذ سنوات وأنا أحبه كثيرا.. وردة تحدث معي وكان متفاجئا بشدة حول ما كُتب عنه".