شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك ينتظر قرار إدارة النادى لتحديد موعد "مسحة" كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر جهاز الزمالك، موقف إدارة النادى من موعد عودة التدريبات الجماعية للفريق، من أجل تحديد اليوم الخاص بإجراء التحاليل والفحوصات الطبية ومسحة كورونا استعداداً لعودة النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد الحرص على متابعة حالة اللاعبين البدنية خلال الفترة الماضية التى شهدت توقف النشاط الكروى منذ شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الإحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على متابعة آخر الاستعدادات لعودة الفريق إلى التدريبات الجماعية فى النادى وفقا لقرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى سمح بعودة الفرق الجماعية للتدريبات بداية من 20 يونيو الجارى، ويحرص كارتيرون على التواصل الدائم على مدار اليوم مع جهازه المعاون لمتابعة الإجراءات الطبية التى ستطبق على اللاعبين قبل بداية التدريبات، وكذلك الجدول الزمنى لخطة العودة لوضع البرنامج التدريبى المناسب للاعبين.

فيما بدأ الفرنسى باتريس كارتيرون فى إعادة تقييم لاعبى الفريق المعارين الموسم الحالى لاتخاذ القرار النهائى بشأن عودة أى منهم والاستغناء عن الآخرين، فى ظل قرار استئناف الموسم الحالى من الدورى وكذلك دورى أبطال أفريقيا وما تردد بشأن فترات القيد الأفريقى.

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بينما أصدرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بيان عقب ختام اجتماعتها مع أندية الدوري الممتاز والقسم الثاني اليوم والتى انطلقت يوم الثلاثاء ثم اختتمت فعالياتها اليوم الخميس بحضور أندية الممتاز بالكامل بينما غاب 6 أندية من أصل 36 عن اجتماعات القسم الثاني وكانت من المجموعة الأولى من أندية الصعيد.

وجاء نص البيان الذى أصدرته اللجنة الخماسية كالتالي :اختتمت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني، اجتماعاتها مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية بالقسمين الأول والثاني، والتي بدأت من أول أمس الثلاثاء وتم الاجتماع الأخير اليوم الخميس للجنة الخماسية بحضور أندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة وحرس الحدود والجونة ، ودارت الاجتماعات في شقين، الأول يخص مقترحات تعديل بنود لائحة النظام الأساسي، والثاني بشأن آليات عودة النشاط.

كما عرضت اللجنة الخماسية مقترحاتها على الأندية الـ6 التى حضرت اجتماع اليوم فيما يخص بنود تعديل لائحة النظام الأساسي ، و أثنت الأندية على هذه المقترحات، وأكدت أنها كانت تمثل أحد طموحاتها، كما استمعت اللجنة لمقترحات من ممثلي هذه الأندية، وأكدت على مناقشتها باهتمام كبير، للوصول لأفضل صيغة ممكنة قبل ارسال مشروع اللائحة للفيفا للاطلاع عليها قبل إقرارها من قبل الجمعية العمومية وفيما يخص عودة النشاط، اوضحت اللجنة الملف الطبي لعودة النشاط، وعرضت سيناريوهات العودة، فيما أبدت الأندية رغبتها في التعاون مع اللجنة الخماسية لتنفيذ هذا القرار مع مراعاة احتياجات الأندية، وهو ما وعدت اللجنة بعرضه علي الجهات المعنية، للعمل علي ايجاد حلول له.