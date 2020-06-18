أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 18 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 18 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها متابعة كارتيرون الاستعدادات النهائية لعودة الفريق للتدريبات مع جهازه المعاون
كارتيرون يتابع الاستعدادات النهائية لعودة الفريق للتدريبات مع جهازه المعاون
حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على متابعة آخر الاستعدادات لعودة الفريق إلى التدريبات الجماعية فى النادى وفقا لقرار وزير الشباب والرياضة والذى سمح بعودة الفرق الجماعية للتدريبات بداية من 20 يونيو الجارى، ويحرص كارتيرون على التواصل الدائم على مدار اليوم مع جهازه المعاون لمتابعة الإجراءات الطبية التى ستطبق على اللاعبين قبل بداية التدريبات، وكذلك الجدول الزمنى لخطة العودة لوضع البرنامج التدريبى المناسب للاعبين.
الزمالك يسعى لحسم ملف فرجاني ساسي قبل انطلاق الموسم الجديد
يسعى مسئولو الزمالك لحسم ملف التجديد للتونسى الدولى فرجانى ساسى قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث ينتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل، ويسعى مسئولو الزمالك لحسم الملف مبكرا خوفا من إغراءات الأندية الخارجية للاعب الذى يقدم مستوى متميزا مع الفريق ومنتخب بلاده خلال المواسم الماضية، وسيقوم مسئولو الزمالك بالحصول على توقيع اللاعب على عقود التجديد فور وصوله القاهرة عقب فتح الطيران وعودة النشاط الرياضى، بعدما أعد مكافآت تحفيزية وبنودا إضافية لإغراء فرجانى ساسى بالتوقيع.
أحمد رفعت: سأقاتل على الفرصة فى الزمالك بسبب بن شرقي وأوباما
أبدى أحمد رفعت، صانع ألعاب الاتحاد السكندرى، سعادته بقرار عودته مرة أخرى لناديه السابق الزمالك بعد انتهاء إعارته مع زعيم الثغر بنهاية الموسم الجارى، مؤكدا أنه يتمنى الاستمرار مع القلعة البيضاء والمشاركة بشكل فعال للعب مع المنتخب الوطنى.
أيمن يونس: الدوري لازم يرجع.. وواثقون فى خبرة الجناينى للوصول لبر الأمان
رحب أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بقرار عودة مسابقة الدورى بعد تجميد شهور طويلة، وقال يونس فى برنامجه الفيسلسوف عبر إذاعة أون سبورت، "لازم ياجماعة نتجاوز فكرة أن بعض الأندية عايزة الدورى يرجع عشان تفوز باللقب، وفكرة أن بعض الأندية رافضة عشان خايفة من الهبوط، لازم نعدى المرحلة دى، إحنا واثقين فى عمرو الجناينى رئيس اتجاد الكرة وفى الشباب اللى معاه وعارفين إنهم هيوصلوا بالمسابقة لبر الأمان".
كارتيرون يعيد النظر فى المعارين بسبب القيد الأفريقي
بدأ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إعادة تقييم لاعبى الفريق المعارين الموسم الحالى لاتخاذ القرار النهائى بشأن عودة أى منهم وتسويق الآخرين، فى ظل قرار استئناف الموسم الحالى من الدورى وكذلك دورى أبطال أفريقيا، وما تردد بشأن فترات القيد الأفريقى والتى ستكون فى سبتمبر المقبل، حيث يرى كارتيرون أن عودة بعض المعارين ستحقق استفادة للفريق فى الموسم المقبل، فيما يتحفظ الفرنسى على عودة أحمد فتوح الظهير الأيسر للمنتخب الألمبى والمعار إلى سموحة، فى ظل وجود كل من عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى فى مركز الظهير الأيسر للفريق الأبيض.
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