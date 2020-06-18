شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يُجري مسحة الكورونا قبل المشاركة في تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجري أحمد فتحي نجم الأهلي المنتقل في الموسم الجديد لبيراميدز مسحة الكورونا قبل المشاركة في تدريبات الأهلي المقرر انطلاقها الاثنين المقبل، وذلك بعد اختلاطه بأسرته التي اصيبت بالفيروس قبل أن يتعافوا بشكل كامل خلال الأيام الماضية، وأبلغ جهاز الكرة بالأهلي لاعبي الفريق بالخضوع لكشف طبي يومي السبت والأحد القادمين على أن تبدأ التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل، وأبلغ فايلر المدير الفنى للفريق والمتواجد حالياً فى سويسرا لقضاء إجازة مع أسرته جهازه المعاون بإقامة التدريبات فى تمام الساعة الخامسة مساء يومياً.

ولم يصب أحمد فتحي نفسه بالكورونا حيث أثبتت التحاليل والإشاعات التى أجراها عدم إصابته، وأن العدوى انتقلت لأسرته فقط، وعلق أحمد فتحي على إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتب الجوكر على إنستجرام :"أشكركم جميعاً على الدعاء اللهم اجعله مستجابا واشفى كل مريض ولا نرى فى أهلى وزوجتى وأسرتى والناس أجمعين أى سوء".

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخرى يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

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وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية فى الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية، مشيراً إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.