شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يرفض العروض المحلية لضم أحمد الشيخ فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى، فكرة رحيل أحمد الشيخ جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ودخل أحمد الشيخ حسابات نادى بيراميدز للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، فى ظل حاجة بيراميدز للتعاقد مع جناح مهاجم، ليدخل قائمة اللاعبين المرغوبين من بيراميدز فى صفوف الأهلى بعد نجاح بيراميدز فى التعاقد مع أحمد فتحى كما أصبح شريف إكرامى قريباً هو الآخر من الانتقال له عقب الاتفاق على رحيله من الأهلى نهاية الموسم بعد انتهاء عقده كما دخل الشيخ حسابات فريق أنبى لكن فايلر يرفض التفريط فى اللاعب حالياً.
واستقر مسئولو الأهلى على تأجيل تعديل عقود ثنائى الفريق أحمد الشيخ وعلى لطفى، خاصة أنهما يحصلان فى الوقت الحالى على أقل قيمة فى العقود بالمقارنة بباقى زملائهما، خاصة بعد تعديل عقود الثنائى أيمن أشرف ومحمد هانى مؤخراً، واللذين كانا يحصلان أيضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق، وأرجع مسئولو الأهلي سبب تأجيل تلك الخطوة بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب إيقاف النشاط الكروي في مصر والعالم، بالإضافة لحدوث أزمات مالية ليس على مستوى الأندية المصرية فحسب ولكن على مستوى كل أندية العالم.
وتواصل مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الماضية مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق للاستفسار عن موعد عودته للقاهرة من أجل قيادة تدريبات الفريق خاصة وأن التدريبات ستعود فى غضون الأيام القليلة المقبلة بعد قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة الأخير بعودة الفرق للتدريبات يوم 20 يونيو الجارى على أن يعود النشاط الرياضى يوم 25 يوليو المقبل.
وأكد فايلر لإدارة الأهلى أنه سيعود أواخر الشهر الجارى على متن إحدى الرحلات التى ستصل القاهرة أواخر يونيو الجارى قادمة من ألمانيا أو سويسرا وعددها 4 رحلات يفصل بينها أيام قليلة وسيتم اختيار أحداها حسب ظروف الطيران التى تعانى حالياً بسبب تجميد الطيران على خلفية "جائحة" كورونا.
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