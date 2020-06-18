شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية يوم الخميس 18/6/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 18/6/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، أصدرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بيان عقب ختام اجتماعتها مع أندية الدوري الممتاز و القسم الثاني اليوم والتى انطلقت يوم الثلاثاء ثم اختتمت فعالياتها اليوم الخميس بحضور أندية الممتاز بالكامل بينما غاب 6 أندية من أصل 36 عن اجتماعات القسم الثاني وكانت من المجموعة الأولى من أندية الصعيد. اللجنة الخماسية تصدر بيانا لتوضيح نتائج اجتماعاتها مع الأندية Advertisements اصدرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بيان عقب ختام اجتماعتها مع أندية الدوري الممتاز و القسم الثاني اليوم والتى انطلقت يوم الثلاثاء ثم اختتمت فعالياتها اليوم الخميس حسام البدري يتابع لاعب مصري محترف بفرنسا لضمه للمنتخب يتابع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري، اللاعب المصري هيثم حسن المحترف في صفوف نادي شاتورو الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية في فرنسا

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