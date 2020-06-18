شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية المصرية تحتفل باليوم الأولمبي "2020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، بالاحتفال باليوم الأولمبي أون لاين ، حيث يعتبر شهر يونيو بمثابة " الشهر الأولمبي" الذي يتم خلاله الاحتفال بالحركة الأولمبية .

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان لها " شهر يونيو بمثابة " الشهر الأولمبي" الذي يتم خلاله الاحتفال بالحركة الأولمبية وروح الفكر الأولمبي وذروة الاحتفال تكون يوم 23 يونيو وهو اليوم الذي تم فيه إنشاء اللجنة الأولمبية الدولية والذي يتم الاحتفال به كل عام تحت مسمى "اليوم الأولمبي".

وأضافت ، نظراً للوضع الإستثنائي هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أدى لتوقف النشاط الرياضي على مستوى العالم وتأجيل مختلف التظاهرات والتجمعات ومطالبة الأفراد بإلتزام المنازل والحد من التجمعات ، ولأهمية الرياضة لنشر القيم الأولمبية والاعتراف بالدور الإجتماعي للرياضة لخلق حياة أفضل للجميع سوف يتم الاحتفال باليوم الأولمبي لعام 2020 على مختلف المنصات الرقمية ووسائل التواصل الإجتماعي.

وتابعت ، اليوم الأولمبي أكثر من مجرد حدث رياضي ، اليوم الأولمبي هو دعوة للعالم أجمع وتشجيع لجميع الأفراد والمؤسسات الرياضية ومختلف اللاعبين لممارسة النشاط البدني والرياضي والتعرف على القيم الأولمبية واكتشاف ألعاب رياضية جديدة، وتابعونا على مدار الـ6 أيام القادمة حتى يوم 23 يونيو 2020 لمعرفة مزيد من التفاصيل ومشاركتنا الاحتفال باليوم الأولمبي 2020.