شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: فايلر يشرف على ترتيبات عودة الأهلي للتدريبات الجماعية يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن دور رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء في إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستئناف التدريبات الجماعية عقب قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي والكروي الشهر المقبل وبدء التدريبات والتجهيزات من السبت القادم.

ويقضي رينيه فايلر حالياً فترة إجازة ببلاده حيث تواجد بالقاهرة لقرابة أربعة أشهر قبل السفر في إجازة ربما تصل لبداية الشهر المقبل.

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وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي، قد عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وديفيد سيزا المدرب العام، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، وسامي قمصان مدرب الفريق، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، في وجود العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي.

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وقال الخطيب فى الجلسة: الأهلي بوصفه أكبر مؤسسة رياضية في مصر والشرق الأوسط، يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة نحو دفع عجلة الإنتاج وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، والاستفادة من التجارب العالمية التي عايشت نفس الموقف والظروف خلال الفترة الحالية، حيث إن مصر كدولة لها قيمة كبيرة وسط بلدان العالم، وبالتالي بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي يجب علينا الاستعداد بقوة مع باقي الأندية المصرية، لنكون عاملًا مساعدًا نحو عودة الحياة مرة أخرى بشكل يناسب قيمة مصر ويحفظ أمن وسلامة كل عناصر المنظومة الكروية".

وتابع الخطيب إنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة كإجراءات وقائية يجب تنفيذها بشكل سليم لتكون البداية قوية، حيث يعول الجميع على الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر آمالا كبيرة نحو تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، في ضوء الإجراءات التي تمت الإشارة إليها مسبقًا، بما يتفق مع سياسة الدولة، لتكون البداية واقعية ومنطقية، خاصة أن الجهاز الفني كان قد أعد برنامجًا لينفذه كل لاعب في منزله، ومع عودة الفريق إلى التدريب بالنادي مرة أخرى يجب تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم الإعلان عنها للحفاظ على الجميع.

وشدد الخطيب أن الأهلي عليه مسئولية كبرى تجاه الدولة وتجاه دفع عجلة الإنتاج والحياة، وهذا الأمر في العالم كله وهو ما سيظهر في التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة، مضيفاً على ضرورة تأهيل اللاعبين للمرحلة المقبلة بدنيا وفنيا ونفسي، مطالباً الجهاز الفني بالبدء فوراً لوضع برنامج التدريب داخل الملعب بداية من 20 يونيو الجارى.