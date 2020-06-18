شكرا لقرائتكم خبر عن السيد حمدي : تنازلت للأهلي عن 600 ألف جنيه وجوزيه هو من طلب ضمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد حمدي لاعب الأهلي السابق أنه تلقى العديد من العروض خلال تواجده في بتروجت وعلى رأسهم من أندية الأهلي والزمالك ، إلا أنه فضل الانتقال للفريق الأحمر لكونه أهلاوي منذ الصغر، وقال السيد حمدي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"جوزيه وهو من طلب ضمي وكنت في وقتها العب في صفوف المنتخب الوطني وبتروجت حصل على 5 مليون جنيه نظير بيعي للأهلي".

وتابع السيد حمدي أنه اجتهد بشكل كبير حتى يحصل على فرصة اللعب مع الأهلي في ظل وجود العديد من النجوم منهم محمد ناجي جدو وعماد ومتعب، كاشفاً أنه حصل على فرصة اللعب لأول مرة في مواجهة صن شاين بنيجيريا ونجحت في احراز هدف وتعادلنا 3/3.

Advertisements

وأضاف السيد حمدي أن المباراة النهائية أمام الترجي التونسي كانت في منتهى الصعوبة لكونها أول تحد هام بالنسبة، ولكن جيل الأهلي في وقتها كان لا يعوض وساعدوني بشكل كبير، خاصة وأنني انتابني شعور بخسارة اللقب بعد التعادل في القاهرة 1/1 إلا أن زملائي أكدوا لي أن الأهلي سيفوز في مباراة العودة وهو ما حدث بالفعل.

وأكد السيد حمدي أنه تنازل عن جزء من مستحقاته بعد مرور النادي بأزمة مالية وصلت قيمة المبلغ لـ600 الف جنيه ، مشدداً أنه دخل في صدمة قوية بعد إبلاغه بقرار الاستغناء عنه.

فى سياق مغاير ، عرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.