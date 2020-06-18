شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يتابع لاعب مصري محترف بفرنسا لضمه للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري، اللاعب المصري هيثم حسن المحترف في صفوف نادي شاتورو الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية في فرنسا بعد الحصول على مجموعة من السيديهات الخاصة به ولمبارياته مع فريقه .

هيثم حسن يعيش في فرنسا من أصل مصري ويلعب في صفوف نادي شاتورو بفرنسا حيث بدأ بفريق ١٧ سنة وتم تصعيده إلى صفوف فريق ١٩ سنة قبل أن يبدأ في يوليو ٢٠١٩ اللعب في الفريق الأول للنادي الفرنسي ، ويجيد هيثم حسن في مركز الجناحين الأيسر والأيمن ومن مواليد ٨ فبراير عام ٢٠٠٢ وخلال الموسم الحالي مع شاتورو شارك في ١٣ مباراة ومن المنتظر أن يتابع أعضاء الجهاز الفني المزيد من مباريات اللاعب مع فريقه مع عودة النشاط في فرنسا.

هيثم حسن

Advertisements

فى سياق متصل ينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قرارات إتحاد الكرة والإتحاد الإفريقي بشأن النشاط المحلي والمسابقات القارية بإعتبارها تخضع لمعايير كتيرة تتعلق سواء كانت بالحكومة المصرية او إتحاد الكرة والاتحاد الأفريقي بسبب جائحة كورونا وذلك لمعرفة التصورات النهائية حول تحديد الجدول الزمني لمشوار المنتخب الوطني خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأسي الأمم الأفريقية والعالم وكذلك قرارات اللجنة الخماسية بخصوص تحديد مواعيد المرحلة المقبلة للمسابقات المحلية تمهيدا للإستقرار علي أجندة إستعدادات المنتخب والإعلان عن الاحتياجات اللازمة لخطة الأعداد لهذه المرحلة الصعبة الاستثنائية

ويتابع الكابتن حسام البدري المدير الفني كافه التطورات المتعلقة بالمسابقات المحلية بالتواصل مع الأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون إتحاد الكرة للتنسيق علي وضعية إعداد المنتخب في الحسابات الخاصة خلال تحديد آليات المرحلة المقبلة

والجدير بالذكر أن المدير الفني وأعضاء جهازه المعاون طارق مصطفي واحمد ايوب وسيد معوض وايمن طاهر يتابعون مشاركات لاعبينا المحترفين في الدوريات الأوربية التي عاودت استكمالها وكذلك اللاعبين المحليين الذين غابوا عن اختيارات المنتخب في الفترة الاخيرة بسبب الاصابات.