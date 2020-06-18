مباشر.. ريال مدريد 0 - 0 فالنسيا.. الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد همام:

زوار الخليج 365 تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة قمة الجولة الـ29 والتي تجمع بين ريال مدريد وفالنسيا في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وتُعد المباراة مهمة للطرفين حيث يسعى ريال مدريد للاقتراب من المتصدر برشلونة بعد فوزه على ليجانيس في الجولة الماضية، في المقابل يأمل فالنسيا من الاقتراب بالمراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية (دوري أبطال أوروبا - الدوري الأوروبي).

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 59 نقطة خلف برشلونة المتصدر بـ 64 نقطة، في المقابل يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا - فيرلاند ميندى - سيرخيو راموس - رفائيل فاران - داني كارفخال - كاسيميرو - توني كروس - فيدي فالفيردى - لوكا مودريتش - إدين هازارد - كريم بنزيما.

تشكيل فالنسيا: ياسبر سيلسين - خوسيه جايا - إيلكيم مانجالا - هوجو جيامون - دانييل فاس - كارلوس سولير - داني باريخو - جيوفري كوندوجوبيا - فيران توريس - رودريجو مورينو - ماكسيمليانو جوميز.

تفاصيل المباراة:

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ريال مدريد استحوذ على الكرة منذ بداية المباراة إلا أن التهديد الحقيقي للفريق الملكي ظهر في الدقيقة 12 عن طريق النجم البلجيكي إدين هازارد بعد انفراده بمرمى فالنسيا إلا أن حارس "الخفافيش" يتألق ويبعد الكرة.

رد فالنسيا جاء سريعًا عن طريق المهاجم رودريجو مورينو في الدقيقة 14 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن القائم يتصدى للكرة وتظل النتيجة سلبية.

ريال مدريد عاد من جديد على أمل زيارة شباك الضيف الثقيل فالنسيا وهذه المرة بتسديدة من الجانب الأيسر خارج منطقة الجزاء عن طريق هازارد لكن دون جديد بعدما تصدى الحارس الهولندي سيلسين الكرة بثبات في الدقيقة 16.

وشهدت الدقيقة 21 من زمن أحداث المباراة تسجيل رودريجيو هدف فالنسيا الأول بعد تمريرة رائعة من باريخو إلا أن حكم اللقاء يلغي الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو الـ"VAR".

وحاول ظهير أيمن الريال كارفخال أن يسجل هدف فريقه الأول بعد توغل رائع ليسدد كرة بالقرب من المرمى من جهة اليمين لكن حارس فالنسيا يتألق ويبعد الكرة بقدمه لتظل النتيجة حتى الآن (0-0) بعد مرور 29 دقيقة من عُمر البداية.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين وجه لاعب وسط فالنسيا كوندوجوبيا صاروخية تجاه مرمى ريال مدريد لكن كورتوا يقف في المكان المناسب ويبعد التسديدة بنجاح.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في أحداث الشوط الأول تلقى هازارد كرة عرضية أرضية من توني كروس يصوبها البلجيكي من على حدود منطقة الجزاء تصل سهلة لحارس فالنسيا.