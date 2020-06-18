البدري يتابع محترف مصري في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

يتابع الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، المحترف المصري هيثم حسن لاعب صفوف شاتورور والذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وبدأ اللاعب صاحب الأصول المصرية مشواره مع نادي شاتورو في فريق 17 سنة، قبل أن يتم تصعيده لفريق 19 سنة، ثم شارك بعد ذلك في الفريق الأول منذ يوليو 2019.

ويمتلك هيثم حسن القدرة على المشاركة في مركز الجناحين الأيسر والأيمن، حيث استطاع صاحب الـ18 عامًا أن يشارك رفقة فريقه في 13 مباراة خلال الموسم الجاري.

وينتظر البدري بجانب جهازه المعاون المزيد من مباريات للاعب مع فريقه فور عودة النشاط في فرنسا بعدما قرر الاتحاد الفرنسي إلغاء الموسم الحالي بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).