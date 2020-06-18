محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
علقت الصحفية اليونانية "ديمي ستاماتيليا" على التقارير التي تحدثت عن اتصال عمرو وردة بها عبر الإنترنت من خلال تطبيق إنستجرام، داعيا إياها لقضاء يوم سويا.
وقالت "ستاماتيليا" في تصريحات لصحيفة مترو سبورت اليونانية، إن المحادثات تم تزويرها.
وأكدت الصحفية أن عمرو وردة صديق لها منذ سنوات.
وأكملت: "الرسائل كانت موجودة، لكن المحادثة زورت من قبل شخص كان لديه طريقة للوصول لهاتفي".
وأضافت: "وردة أعرفه منذ سنوات وتواصلت معه بعد ما نُشر وفوجئت بما كُتب عن العلاقة بيننا".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحفية اليونانية تبرئ وردة: المحادثة تم تزويرها.. وهو صديق لي منذ سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.