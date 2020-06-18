الصحفية اليونانية تبرئ وردة: المحادثة تم تزويرها.. وهو صديق لي منذ سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

علقت الصحفية اليونانية "ديمي ستاماتيليا" على التقارير التي تحدثت عن اتصال عمرو وردة بها عبر الإنترنت من خلال تطبيق إنستجرام، داعيا إياها لقضاء يوم سويا.

وقالت "ستاماتيليا" في تصريحات لصحيفة مترو سبورت اليونانية، إن المحادثات تم تزويرها.

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وأكدت الصحفية أن عمرو وردة صديق لها منذ سنوات.

وأكملت: "الرسائل كانت موجودة، لكن المحادثة زورت من قبل شخص كان لديه طريقة للوصول لهاتفي".

وأضافت: "وردة أعرفه منذ سنوات وتواصلت معه بعد ما نُشر وفوجئت بما كُتب عن العلاقة بيننا".