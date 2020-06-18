طنطا يوضح لمصراوي موقفه بعد قرار عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أميرة حماد:

أكد مصدر من داخل نادي طنطا، أن ناديه أرسل مذكرة لاتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، بشأن رفض بعض الأندية عودة مسابقة WE الدوري المصري.

وكان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، أكد على عودة مسابقة الدوري مرة أخرى في 25 من الشهر المقبل بعد توقف دام ثلاثة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الخميس، أن ناديه أرسل مذكرة لاتحاد الكرة المصري يعرب من خلاله عن رفض العودة بجانب عدم تحمل الاجراءات الاحترازية والتي تُعد مكلفة للغاية.

وأوضح المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه- أن ناديه يعاني من أزمة مالية من خلال عدم دفع مستحقات اللاعبين المتأخرة، لافتًا إلى أن إدارة طنطا تنتظر رد اتحاد الكرة على هذا الخطاب.

وشهدت الفترة الماضية وجود أندية ترغب في استئناف الدوري بداية من الثلاثي الأهلي والمقاولون العرب وإنبي، في المقابل رفضت أندية أخرى عودة المسابقة المحلية في الفترة المقبلة للحد من انتشار الفيروس حيث يقود هذه الجبهة نادي الزمالك ومعه الإسماعيلي.