محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ أميرة حماد:
تحدث مصدر مسؤول في نادي إنبي عن موقفهم من لاعب الأهلي المعار لصفوفهم محمد شريف في الموسم المقبل.
وقال المصدر في تصريح خاص لمصراوي:"في حال إلغاء الدوري سيعود لناديه أو يكمل معنا سنة إذا وافق النادي أو ينضم لنادِ أخر".
وكان نادي إنبي قد ضم محمد شريف على سبيل الإعارة لمدة موسم من الأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية.
وشارك محمد شريف مع إنبي خلال الموسم الحالي في 19 مباراة مسجلاً 9 أهداف وصانعاً هدفين لزملائه خلال 1445 دقيقة لعب.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بإنبي يوضح لمصراوي مصير محمد شريف بفريقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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