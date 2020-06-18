الخطيب : استئناف الدوري لم يكن الموضوع الوحيد في اجتماع الأندية مع الجبلاية

أوضح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن استئناف الدوري لم يكن هو الموضوع الوحيد الذي طرحته اللجنة الخماسية في اجتماعاتها مع الأندية، بل كان هناك ملف رابطة أندية المحترفين والذي يرغب الجنايني وزملائه في انشاءها وتفعيل دورها مع بداية الموسم الجديد مثلما يحدث في دول العالم المتقدمة كرويًا وتم طرح تصور إيجابي في هذا الشأن لإعادة الأمور إلى نصابها وبالشكل الذي يساهم في الاحترافية الكاملة للمنظومة الكروية وحفظ الحقوق للجميع.

وأضاف،أنه تم مناقشة تطوير لائحة النظام الأساسي للاتحاد وهو أمر غاية في الأهمية. وهناك بنود عديدة تعمل اللجنة الخماسية على تطويرها واضافتها بما يساهم في النهوض باللعبة على الصعيدين الفني والاداري.

وأشاد الخطيب بالروح الطيبة خلال الاجتماعات حتى وان اختلفت بعض وجهات النظر لكن يبقى أن المصلحة العليا هي التي حكمت القرار.

وتمنى رئيس الأهلي أن تستكمل اللجنة مسيرتها على هذا النحو لأنه يقع على عاتقها مسئوليات كبيرة، وعلى الأندية أن تساعد وتساند اللجنة الخماسية وتدعم توجهات الدولة وكذا الجهود التي بذلها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي لا ينكر أحد دوره الواضح في استئناف بطولة الدوري واهتمامه بهذا الملف مع اتحاد الكرة، ووضع التصور الايجابي الذي يخدم كل اللعبات

في الاحترافية الكاملة للمنظومة الكروية وحفظ الحقوق للجميع.وأضاف،أنه تم مناقشة تطوير لائحة النظام الأساسي للاتحاد وهو أمر غاية في الأهمية. وهناك بنود عديدة تعمل اللجنة الخماسية على تطويرها واضافتها بما يساهم في النهوض باللعبة على الصعيدين الفني والاداري.وأشاد الخطيب بالروح الطيبة خلال الاجتماعات حتى وان اختلفت بعض وجهات النظر لكن يبقى أن المصلحة العليا هي التي حكمت القرار.وتمنى رئيس الأهلي أن تستكمل اللجنة مسيرتها على هذا النحو لأنه يقع على عاتقها مسئوليات كبيرة، وعلى الأندية أن تساعد وتساند اللجنة الخماسية وتدعم توجهات الدولة وكذا الجهود التي بذلها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي لا ينكر أحد دوره الواضح في استئناف بطولة الدوري واهتمامه بهذا الملف مع اتحاد الكرة، ووضع التصور الايجابي الذي يخدم كل اللعبات الرياضية واستكمال المسابقات في وجود إجراءات احترازية ووقائية تحفظ سلامة كل العناصر.

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