أشرف صبحي يتفاعل مع مبادرة "جاهز أساعد" برعاية وزارة الشباب

في إطار العديد من المبادرات الشبابية التنموية والمجتمعية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة ، أطلق الشباب العاملين بالوزارة مبادرة تحت شعار "جاهز ...أساعد" والتي ترتكز على فتح الباب أمام الشباب العاملين بالوزارة لتقديم مساعدات والمستلزمات الطبية والوقائية والمطهرات الصحية وغير ذلك من الأدوات والآليات التي يمكن من خلالها مساعدة المصابين بفيروس

وفور إعلان المبادرة تفاعل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى وأعلن مشاركته في المبادرة من خلال رساله نشرها الوزير عبر الجروب الذى يضم شباب العاملين بالوزارة وكتب الوزير "جاهز ... أساعد".

وتضم مجموعة التواصل الاجتماعى لشباب الوزارة اكثر من 300 شاب من العاملين بالوزارة ويتفاعل معهم الدكتور اشرف صبحى بشكل يومي ولحظى في مختلف القضايا والموضوعات التي تثار خلال المناقشات فضلاً عن مقترحات المشروعات والبرامج التي يتم مناقشتها وتنفيذ العديد منها من خلال القطاعات التنفيذية للوزارة. من خلالها مساعدة المصابين بفيروس كورونا المستجد سواء من أوساط العاملين او من خارجها ومن مختلف طوائف المجتمع التي يمكن مساعدتها .وفور إعلان المبادرة تفاعل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى وأعلن مشاركته في المبادرة من خلال رساله نشرها الوزير عبر الجروب الذى يضم شباب العاملين بالوزارة وكتب الوزير "جاهز ... أساعد".وتضم مجموعة التواصل الاجتماعى لشباب الوزارة اكثر من 300 شاب من العاملين بالوزارة ويتفاعل معهم الدكتور اشرف صبحى بشكل يومي ولحظى في مختلف القضايا والموضوعات التي تثار خلال المناقشات فضلاً عن مقترحات المشروعات والبرامج التي يتم مناقشتها وتنفيذ العديد منها من خلال القطاعات التنفيذية للوزارة.

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