زيدان يعلن تشكيل ريـال مدريد أمام فالنسيا في مواجهة الليجا

أعلن الفرنسي زيد الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريـال مدريد تشكيل لاعبيه في مواجهة فالنسيا التي تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم،

ضمن منافسات الجولة 29 للدوري الإسباني.ويمثل الريـال في المباراة كل من .."كورتوا في حراسة المرمى ، ميندي ، فاران ، سيرجيو راموس، كارفاخال ، كاسيميرو ، توني كروز، مودريتش، فالفيردي ، إدين هازارد، كريم بنزيما ".ويخوض الريـال المباراة محتلاً وصافة الليجا برصيد 59 نقطة.