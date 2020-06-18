قرر مسؤولو اتحاد الكرة، إبلاغ اللاعبين المصابين بفيروس كورونا بشكل سري حال حدوث إصابات عند عودة الدوري.

وأوصت اللجنة الطبية باتحاد الكرة بسرية إبلاغ اللاعبين لمنع نشر الذعر بالفريق والحفاظ على خصوصية كل لاعب.



حال حدوث إصابات عند عودة الدوري.وأوصت اللجنة الطبية باتحاد الكرة بسرية إبلاغ اللاعبين لمنع نشر الذعر بالفريق والحفاظ على خصوصية كل لاعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: إبلاغ أي لاعب حال إصابته بكورونا سيكون سريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.