الصحفية اليونانية تُبرئ عمرو وردة من واقعة التحرش

برأت الصحفية اليونانية ديمي ستاماتيليا، مساء اليوم الخميس، اللاعب المصري عمرو وردة المحترف في صفوف باوك اليوناني، بعدما نقلت الصحف عن محاولة اللاعب مغازلتها من خلال محادثات عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي.
قالت ديمي ستاميليتا في تصريحات لصحيفة "ميتروسبورت": "أنا صديقة جيدة جدًا لعمرو، والرسائل كانت موجودة، لكن المحادثة زورت من شخص كان لديه وصول إلى هاتفي ولم تعكس الواقع كما هي".
وأضافت: "إنه رجل عرفته منذ سنوات وأناأحبه، إضافة إلى ذلك اتصلت بوردة بعد ما حصل وفوجئت بما كتب في بلاده عن العلاقة بيننا".
يذكر أنه تداولت بعض الصحف المصرية والبرتغالية مساء أمس محادثات بين عمرو وردة والصحفية اليونانية، التي زعمت وجود علاقة بين الطرفين، وكان عمرو وردة يحاول مغازلة الصحفية في تلك المحادثات إلا أنها رفضت الأمر.
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