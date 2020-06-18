سيناريو متكرر للدوري المصري.. تسع أندية جزائرية تعارض استناف الدوري

أبدت تسع أندية جزائرية من الدرجتين الأولي والثانية إعتراضها مساء اليوم الخميس إعتراضها علي استئناف بطولة الدوري المحلي للموسم الحالي .

وأكد نصر الدين سليمان رئيس نادي وداد تلمسان أن أندية غرب الجزائر التي تلعب في دوري الدرجتين الأولي والثانية أبدت خلال اجتماع لهم اليوم اعتراضهم علي استئناف بطولة الدوري الجزائري للموسم الحالي ، بسبب مشاكل مالية تمنعهم من التطبيق الصارم لأي

بروتوكول صحي يعتزم الاتحاد الجزائري للعبة تنفيذه.

وأضاف سليمان أن المجتمعين اقترحوا أيضاً إلغاء الهبوط من الدرجة الأولى مع صعود أول أربعة أندية في ترتيب الدرجة الثانية إلى دوري الأضواء الذي سيتألف بعدها من 20 نادياً.

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وبشأن الفرق التي ستمثل الجزائر في المنافسات القارية الموسم المقبل قال سليمان إن المجتمعين اقترحوا

إجراء بطولة مصغرة بين الأندية الأربعة الأولى في الترتيب الحالي من أجل تحديد البطل ووصيفه.

وأتم : " لذلك يبقى مجرد مقترحات لأن اتحاد الكرة والسلطات العمومية ستتخذ القرار المناسب بشأن مصير المنافسة مع التأكيد أنه في حال استئنافها يتعين على السلطات مساعدة الأندية على تحمل أعباء البروتوكول الصحي حتى يتم احترامه بحذافيره".

وجاء اعتراض بعض الاندية الجزائرية علي استئناف الدوري المحلي، بنفس سيناريو بعض أندية الدوري المصري التي أعترضت أيضا علي قرار استئناف بطولة الدوري المحلي، وتقريبا بنفس الأسباب.