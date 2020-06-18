أوصت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة د.محمد سلطان، بإجراء مسحتين لكل لاعب يشارك في التدريبات الفترة المقبلة.

وطلبت اللجنة أن يكون الفاصل الزمني بين المسحتين ٥ ايام من اليوم السابق لبدء التدريب، من أجل متابعة حالة اللاعبين بشكل مستمر.



في التدريبات الفترة المقبلة.وطلبت اللجنة أن يكون الفاصل الزمني بين المسحتين ٥ ايام من اليوم السابق لبدء التدريب، من أجل متابعة حالة اللاعبين بشكل مستمر.

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كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الطبية بالجبلاية توصي بإجراء مسحتين لكل لاعب عند بداية التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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