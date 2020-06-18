قرر مسؤولو اتحاد الكرة، وضع اللاعبين في العزل الصحي قبل اول مباراة رسميةبأسبوع كامل.
وأوصت اللجنة الطبية بوجود اللاعبين في العزل قبل اول لقاء رسمي ب٧ أيام على أن يسمح للاعبين اصحاب المسحات السلبية فقط بالمشاركة في المباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يقرر وضع اللاعبين في الحجر الصحي لفترة أسبوع قبل عودة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.