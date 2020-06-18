اتحاد الكرة يقرر وضع اللاعبين في الحجر الصحي لفترة أسبوع قبل عودة الدوري

قرر مسؤولو اتحاد الكرة، وضع اللاعبين في العزل الصحي قبل اول مباراة رسمية بأسبوع كامل.

وأوصت اللجنة الطبية بوجود اللاعبين في العزل قبل اول لقاء رسمي ب٧ أيام على أن يسمح للاعبين اصحاب المسحات السلبية فقط بالمشاركة في المباريات.



بأسبوع كامل.وأوصت اللجنة الطبية بوجود اللاعبين في العزل قبل اول لقاء رسمي ب٧ أيام على أن يسمح للاعبين اصحاب المسحات السلبية فقط بالمشاركة في المباريات.

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