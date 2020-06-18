اللجنة الخماسية تختتم اجتماعاتهم مع أندية القسمين الأول والثاني

اختتمت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعاتها مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية بالقسمين الأول والثاني، والتي بدأت من أول أمس الثلاثاء.

وتم الاجتماع الأخير للجنة بحضور اندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة وحرس الحدود والجونة. ودارت الاجتماعات في شقين، الأول يخص مقترحات تعديل بنود لائحة

النظام الأساسي، والثاني بشأن آليات عودة النشاط.وعرضت اللجنة مقترحاتها على الأندية فيما يخص بنود تعديل لائحة النظام الأساسي.وأثنت الأندية على هذه المقترحات، وأكدت أنها كانت تمثل أحد طموحاتها، كما استمعت اللجنة لمقترحات من ممثلي هذه الأندية، وأكدت على مناقشتها باهتمام كبير، للوصول لأفضل صيغة ممكنة قبل ارسال مشروع اللائحة للفيفا للاطلاع عليها قبل إقرارها من قبل الجمعية العمومية.وفيما يخص عودة النشاط، اوضحت اللجنة الملف الطبي لعودة النشاط، وعرضت سيناريوهات العودة، فيما ابدت الأندية رغبتها في التعاون مع اللجنة الخماسية لتنفيذ هذا القرار مع مراعاة احتياجات الأندية، وهو ما وعدت اللجنة بعرضه علي الجهات المعنية، للعمل علي ايجاد حلول له.