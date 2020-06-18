رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل، مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" ، والتي يحتضنها ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويرغب نادي ريال مدريد في تحقيق الفوز من أجل مواصلة الحفاظ على فارق النقطتين مع برشلونة الذي يعتلي صدارة الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة حاليا بعد الفوز على ليجانيس بثنائية دون رد يوم الثلاثاء الماضي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام فالنسيا: