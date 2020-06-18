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رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة وفالنسيا بث مباشر في (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل، مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" ، والتي يحتضنها ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويرغب نادي ريال مدريد في تحقيق الفوز من أجل مواصلة الحفاظ على فارق النقطتين مع الذي يعتلي صدارة الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة حاليا بعد الفوز على ليجانيس بثنائية دون رد يوم الثلاثاء الماضي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام فالنسيا:

حراسة المرمى: تيبو كوروتوا

الدفاع: داني كارفخال – رافائيل فاران – سيرخيو راموس – فيرلاند ميندي

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس – لوكا مودريتش

الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيمة

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وجاء تشكيل الخفافيش على النحو التالي:

حراسة المرمى: جاسبر سيليسين.

خط الدفاع: دانيل واس- جيامون- منجالا-جايا.

خط الوسط: توريس- باريخو- كوندوجبيا- سولير.

خط الهجوم: مورينو- جوميز.

متابعة حية لحظة بلحظة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

انطلقت المباراة وسط أجواء حماسية ورغبة من ريال مدريد في السيطرة على أحداثها

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