رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويرغب نادي ريال مدريد في تحقيق الفوز من أجل مواصلة الحفاظ على فارق النقطتين مع برشلونة الذي يعتلي صدارة الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة حاليا بعد الفوز على ليجانيس بثنائية دون رد يوم الثلاثاء الماضي.
تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام فالنسيا:
حراسة المرمى: تيبو كوروتوا
الدفاع: داني كارفخال – رافائيل فاران – سيرخيو راموس – فيرلاند ميندي
الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس – لوكا مودريتش
الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيمة
وجاء تشكيل الخفافيش على النحو التالي:
حراسة المرمى: جاسبر سيليسين.
خط الدفاع: دانيل واس- جيامون- منجالا-جايا.
خط الوسط: توريس- باريخو- كوندوجبيا- سولير.
خط الهجوم: مورينو- جوميز.
متابعة حية لحظة بلحظة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا
انطلقت المباراة وسط أجواء حماسية ورغبة من ريال مدريد في السيطرة على أحداثها