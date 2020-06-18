رياضة | سيلتا فيجو يضم نوليتو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سيلتا فيجو يضم نوليتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي سيلتا فيجو الذي يلعب في الدرجة الأولى الإسباني مع نجم إشبيلية نوليتو كصفقة خارج التوقعات.

وسمح الاتحاد الآسباني لكرة القدم لسيلتا فيجو بإبرام هذه الصفقة بعد تعرض حارس مرماه سيرخيو الفاريز لإصابة ستبعده طويلا عن الملاعب، حيث لا تنص القواعد على التعاقد مع لاعب في نفس المركز.

وكان برشلونة سباقا في هذه الخطوة بعد تعاقده مع مارتين بريثوايت من صفوف ليجانيس في فبراير الماضي كصفقة طارئة أثارت العديد من علامات الاستفهام، حيث لم يتمكن ليجانيس من منع برشلونة من الاستفادة من الشرط الجزائي في عقد اللاعب، كما لم يسمح للفريق بإبرام صفقة بديلة.

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وسجل نوليتو - 33 عاما - خمسة أهداف خلال عشرين مباراة خاضها مع اشبيلية هذا الموسم.

وانضم نوليتو إلى صفوف سيلتا فيجو بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وسبق لنوليتو اللعب في صفوف سيلتا فيجو بين عامي 2013 و2016 حيث سجل 39 هدفا قبل بيعه إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 18 مليون يورو.