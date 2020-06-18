رياضة | "يويفا" يقترح تمديد سوق الانتقالات حتي 15 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "يويفا" يقترح تمديد سوق الانتقالات حتي 15 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على تمديد سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا حتى يوم 15 أكتوبر بعد تعطل النشاط الكروي طويلاً بفعل أزمة جائحة كورونا.

ووجه "يويفا" طلباً إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء في هذا الصدد، بعد اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد القاري.

هناك مهلة أمام الأندية حتى السادس من أكتوبر (تشرين الأول) لتسجيل قوائمها لموسم 2020-2021، من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وينطلق دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) على أن ينطلق دور المجموعات للدوري الأوروبي يوم 22 من الشهر ذاته.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن في وقت سابق عن مجموعة من التوصيات والإرشادات المتعلقة بالانتقالات والعقود.

وفي ألمانيا، تم الإعلان عن موعد سوق الانتقالات خلال الفترة من أول يوليو (تموز) وحتى 31 أغسطس (آب)، علماً أن موعد الموسم الجديد من "البوندسليغا" لم يتم الاستقرار عليه بعد، رغم أن الموسم الحالي ينتهي 27 يونيو (حزيران) الجاري.

كما أكد "يويفا" أنه سيسمح بقدر معين من المرونة فيما يتعلق بتنفيذ لوائح اللعب المالي النظيف، وتقييم ما يسمى بـ"شرط التعادل" حجر الزاوية بالنسبة لقواعد اللعب المالي النظيف، سيتم تأجيله للعام المالي 2020 ولمدة موسم.

وسيتم احتساب العامين الماليين 2020 و2021 سوياً، علما بأن شرط التعادل يتطلب أن تثبت الأندية أنها لم تنفق قدر أكبر من المال مقارنة بما تتحصل عليه.

وأشار البيان "هذه االإجراءات العاجلة تم تصميمها لتحييد االأثار السلبية للجائحة، فهي تعطي الأندية الفرصة لتعديل شرط التعادل في حالة خسارة الإيرادات وبشكل متزامن تحمي النظام من أي انتهاك محتمل".