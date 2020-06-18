رياضة | زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق فالنسيا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : كورتوا. Advertisements خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ميندي. خط الوسط : كاسيميرو - توني كروس - فالفيردي - مودريتش. خط الهجوم : ايدين هازارد - كريم بنزيما. ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 59 نقطة وبفارق 5 نقاط عن فريق برشلونة متصدر الترتيب.

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