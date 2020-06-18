رياضة | نجم ليفربول مطلوب في ميلان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول مطلوب في ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ميلان الإيطالي يرغب في التعاقد مع الغيني نابي كيتا نجم خط وسط ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية بأن الألماني رالف رانجنيك المدير الفني المقبل للميلان يرغب في ضم كيتا نجمه السابق في لايبزيج إلى صفوف الروسينيري.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ليفربول من المحتمل أن يوافق على عرض ميلان إذا أعجبه لأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يرغب في التعاقد مع نجم جديد في خط الوسط وهو البرتغالي روبن نيفيز نجم وولفرهامبتون.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول تعاقد مع كيتا من لايبزيج الألماني في صيف 2018 مقابل 60 مليون يورو ولكن النجم الغيني عانى من إصابات كثيرة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الإنجليزي.