رياضة | الأهلي يفاجئ وليد أزارو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاجئ وليد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسئولو النادي الأهلي الحفاظ على نجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورحب النادي الأهلي بتمديد إعارة المغربي وليد أزارو في الصيف، سواء للاتفاق السعودي إن رغب في ذلك، أو الأندية الأخرى الراغبة في ضمه على سبيل الإعارة.

وكان رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء أبلغ لجنة التخطيط بالأهلي عدم حاجته لوليد أزارو الذي أعير في يناير الماضي للاتفاق السعودي وقدم مستويات رائعة.

كشف حساب وليد أزارو مع الأهلي

انضم وليد أزارو لصفوف النادي الأهلي عام 2017 قادمًا من نادي الدفاع الحسني الجديدي، وظهر اللاعب بمستوي طيب رفقة الفريق الأحمر، وحجز مكانًا أساسيًا في خط هجوم الفريق.

خاض وليد أزارو 96 مباراة في مختلف البطولات خلال مشواره مع النادي الأهلي، وسجل 44 هدفًا، كما صنع أكثر من 16 هدفًا مع المارد الأحمر، وحصل على 9 بطاقات صفراء.

Advertisements

شارك نجم المغرب في 60 مباراة مع الأهلي بالدوري المصري بواقع 4433 دقيقة لعب، وسجل 26 هدفًا، وصنع 10 أهداف، وحصل على 6 إنذارات.

بينما خاض 3 مباريات بكأس مصر وسجل 3 أهداف، في 225 دقيقة لعب، وخاض مباراة وحيدة بكأس السوبر المصري وسجل هدف.

و شارك وليد أزارو في 26 مباراة مع الأهلي في بطولات إفريقيا، وسجل 13 هدفًا، ووصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين مع المارد الأحمر عامي 2017، 2018 وخسر فريقه اللقب الإفريقي أمام الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب.

كما في 6 مباريات مع الأهلي في البطولة العربية للأندية وسجل هدف وحيد.

توج "أزارو" بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز مع الأهلي موسمي 2017 / 2018، 2018 / 2019، كما حصل مع الفريق على كأس السوبر المصري "مرتين"، وكأس مصر "مرة وحيدة"، كما حصل على لقب هداف الدوري موسم 2017 – 2018 برصيد 18 هدفًا.

ويعد وليد أزارو أكثر لاعب أجنبي سجل أهدافًا في موسم واحد بالدوري الممتاز، بعد تسجيله 18 هدفًا في موسم 2017 – 2018 متفوقًا على الأنجولي فلافيو والنيجيري جون أوناكا وسجل كل منهما 17 هدفًا فقط.

انتقل "أزارو" إلي نادي الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، وشارك في 7 مباريات بإجمالي دقائق لعب فعلية 499 دقيقة، سجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد، وحصل على بطاقة صفراء.