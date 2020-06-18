رياضة | مانشستر سيتي يعلن مغادرة لاعبه للمستشفي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يعلن مغادرة لاعبه للمستشفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي مانشستر سيتي الانجليزي الممتاز اليوم الخميس، عن حالة لاعبه ايريك جارسيا بعد اصابته يوم أمس أمام ارسنال

وأنهى مانشستر سيتي المباراة بعشرة لاعبين عندما خرج المدافع الإسباني غارسيا محمولاً على محفة بعد اصطدامه بزميله الحارس البرازيلي إيدرسون.



وتلقى غارسيا العلاج لعدة دقائق في الملعب قبل نقله إلى مستشفى في مانشستر لإجراء المزيد من الفحوص.

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ولم ينجح سيتي في استبدال غارسيا بعدما أجرى المدرب بيب جوارديولا كل التغييرات الخمسة المتاحة.



وقال سيتي في بيان "خرج غارسيا من المستشفى. سنراقب حالته في الأيام المقبلة قبل عودته للتدريبات والمباريات.

"كل أفراد النادي يتمنون له سرعة الشفاء".



ونشر إيدرسون البالغ من العمر 26 عاماً اليوم الخميس، صورة لنفسه مع الإسباني غارسيا على تويتر قائلاً "غارسيا بخير وسيعود".



وهز رحيم سترلينغ وكيفن دي بروين وفيل فودن الشباك في فوز سهل لسيتي مع استئناف الدوري الممتاز ليقلص الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 22 نقطة.