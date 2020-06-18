رياضة | الزمالك يستهدف ضم نجم الدوري المغربي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستهدف ضم نجم الدوري المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي الزمالك اهتمام بالتعاقد مع واحد من نجوم أحد أندية الدوري المغربي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر.

وأكد موقع "Le360" المغربي أن الزمالك يريد التعاقد مع المهدي أوبيلا نجم نادي حسنية أغادير المغربي في الصيف القادم.

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وكشف الموقع أن نادي حسنية أغادير لا يمانع في بيع المهدي أوبيلا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح الموقع أن إدارة نادي حسنية أغادير لن تمانع في بيع المهدي أوبيلا في الصيف ولكن بشرط وصول عرض مناسب من أي نادي يرغب في ضمه.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.