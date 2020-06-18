رياضة | جاتوزو لا يصدق نفسه بعد تتويج نابولي بلقب كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جاتوزو لا يصدق نفسه بعد تتويج نابولي بلقب كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي عن سعادته بالتتويج بلقب كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل السبي بينهما في الأشواط الأصلية، كما علق على فرص تأهل الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال جاتوزو في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "منحتني الحياة وخاصة كرة القدم أكثر مما أعطيته لها، جعلتني رجل. في الحياة، تفكر دائمًا في والديك وعائلتك أولاً لذلك من الطبيعي أن يكون من الصعب قبول ما حدث".

Advertisements

وأضاف:"لدي شغف كبير بكرة القدم، أعلم أنه لا يمكنني تركها لثانية واحدة، يجب على أي شخص يقوم بهذه المهمة أن يحترمها لأننا محظوظون. هذا هو سبب غضبي عندما لا أرى شغفاً".

وتابع:"لست نادمًا على مسيرتي وهذا ما أريد أن يقوله هؤلاء اللاعبون أيضًا في المستقبل، أنا أؤمن بإله كرة القدم، عندما تفعل الأشياء بطريقة صحيحة، فإنك تجني ما تزرعه".

وعن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، اختتم جاتوزو تصريحاته قائلاً:"؟ من واجبنا أن نلعب آخر 12 مباراة في الدوري الإيطالي باحترام، من واجبنا أن نحاول، لا يمكننا أن نعتقد فقط أننا حققنا هدفنا وأن نستسلم، إنها صعبة لأنه هناك فجوة كبيرة لكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا فيما تبقى من الموسم".