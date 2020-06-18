رياضة | تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت الجولة الـ30 في الدوري الإنجليزي من بدايتها، حيث ستقام تلك الجولة على أربع أيام بعد إقامة مباراتين من البطولة يوم أمس الأربعاء ولكن تلك المباريات كانت مؤجلة قبل توقف النشاط الرياضي.

ونجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، بينما تعادل فريق استون فيلا مع شيفيلد يونايتد بنتيجة سلبية.

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1-ليفربول 87 نقطة.

2- مانشستر سيتي 60 نقطة.

3- ليستر سيتي 53 نقطة.

4- تشيلسي 48 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 45 نقطة.

6- شيفيلد يونايتد 44 نقطة.

7- ولفرهامبتون 43 نقطة.

8- توتنهام 41 نقطة.

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9- أرسنال 40 نقطة.

10- بيرنلي 39 نقطة.

11- كريستال بالاس 39 نقطة.

12- إيفرتون 37 نقطة.

13- نيوكاسل 35 نقطة.

14- ساوثهامبتون 34 نقطة.

15- برايتون البيون 29 نقطة.

16- وست هام 27 نقطة.

17- واتفورد 27 نقطة.

18- بورنموث 27 نقطة.

19- أستون فيلا 26 نقطة.

20- نورويتش سيتي 21 نقطة.